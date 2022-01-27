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即市新聞

27/01/2022 09:01

《傳聞》美樓市轉弱不利創科（６６９）；農夫山泉推瓶裝水新產品

　　《傳聞》美國成屋銷售急跌，房產市場轉弱，對生產電動工具的創科實業（００６６９）收
入可能有影響，昨日創科昨日（２６日）下跌４元，以１３０﹒９元收市，短期有反彈難上升。
　　近月農夫山泉（０９６３３）在４５元至４７元波幅內上落，據悉推出瓶裝水新產品，市場
注視能否爭取更大市場份額，昨日以４６﹒０５元收市，下跌０﹒９元。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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