《傳聞》兗礦能源（０１１７１）加速非煤轉型；光伏玻璃需求回升

《傳聞》兗礦能源（０１１７１）昨日（２６日）一度跌逾８％，收市跌幅收窄至２％，以

１７﹒９４元收市，低位承接力強。據悉兗礦能源加速非煤轉型，力攻新能源新材料，發掘新增

長亮點。

市場消息稱，近期硅料價調漲，預示光伏玻璃需求回升。信義光能（００９６８）昨日大升

８％，以１３﹒１６元收市，有觸底回升之勢，可在１３元以下低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

