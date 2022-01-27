《魚缸博客》遠東酒店熱炒潮未退，短線劍指一蚊！

《魚缸博客》呢兩日市場都係苦過ＤｅｅＤｅｅ，皆因老鮑（鮑威爾）講到明呢一轉肯定派

鷹，市場無野好炒，焦點放落隻遠東酒店（０００３７），呢兩日每日都幾毫幾毫咁升，真係想

搵位入都入唔到。

公司終於公布，向城市規劃委員會申請把新界葵涌九華徑地盤綜合發展，根據申請發展藍圖

，擬將申請地盤發展為１４座住宅大樓連附屬設施及一所設６個課室之幼稚園，總地積比率為不

多於５倍，最高建築物高度為不多於主水平基準以上１２０米，建議發展早期階段目標提供

２９８３個單位，連同餘下發展階段，擬將提供合共６０５３個單位。

遠東酒店好日都唔發市，一發就腫過豬頭，兩日以來累計升五倍，兩支大陽高高掛。其實呢

塊地以前係荔園舊址，後來被人搞ＢＢＱ場，之後【東張西望】播一播就喚醒起大家關注，可能

邱氏睇完部電視先記起，啊！原來我地個到有塊地，反正ＢＢＱ場都停運左，順勢咪起埋樓。

如果呢塊地起樓，可以提供到六千幾伙單位，分分鐘真係發過肥仔水，不過起樓又唔係話起

就起，又要過地評，又要過環評，可能都要搞三幾年，不過呢一輪遠東酒店肯定未炒完，所以現

價高追劍指一蚊都有可能！

溫馨提示下，呢類短炒股小注入場就好，波動性較大，賭身家就唔好啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

