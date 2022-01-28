  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/01/2022 09:01

《傳聞》內地用電量持續增長；恒生（０００１１）逆市上升有因

　　《傳聞》中國防疫有成效，工業生產訂單續增。據悉內地全社會用電量保持較高的單位數增
長，將會繼續利好電力股，華能國際（００９０２）昨日（２７日）以４﹒１１元收市，微跌３
仙，抗跌力強。
　　港元拆息連日上升之下，據聞銀行拆息按揭利率有上升空間，支持恒生銀行（０００１１）
昨日逆市上升０﹒３元，以１５７﹒３元收市，股價短期維持強勢。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話28/01/2022
【虛幣世界】美元走強且聯儲派「鷹」，加密貨幣看跌情緒持續
財經熱話27/01/2022
恒隆地產及恒隆集團去年扭虧　料疫情對零售業務影響較大
財經熱話27/01/2022
外匯基金去年少賺28%　余偉文指美國加快退市將令資產市場大調整
中國故事27/01/2022
《神州經脈》中美高層通話　聯儲放鷹股匯齊插水　外資出逃年半高
財經熱話27/01/2022
潤啤鞍鋼發盈喜　遇著跌市升唔起
財經熱話27/01/2022
【休養生息】買高息股好風騷？須留意六大要素！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金