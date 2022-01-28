《傳聞》內地用電量持續增長；恒生（０００１１）逆市上升有因

《傳聞》中國防疫有成效，工業生產訂單續增。據悉內地全社會用電量保持較高的單位數增

長，將會繼續利好電力股，華能國際（００９０２）昨日（２７日）以４﹒１１元收市，微跌３

仙，抗跌力強。

港元拆息連日上升之下，據聞銀行拆息按揭利率有上升空間，支持恒生銀行（０００１１）

昨日逆市上升０﹒３元，以１５７﹒３元收市，股價短期維持強勢。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

