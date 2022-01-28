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即市新聞

28/01/2022 12:01

《魚缸博客》小鵬汽車跌至歷史低位，小注買入博反彈抵玩！

　　《魚缸博客》隔晚美股雖然無太大反應，但汽車商巨頭特斯拉先跌為敬，唔跌都還好，一跌
就跌足一成，真係嚇死人咩！皆因公司公布「致股東的信」，入面談及生產瓶頸和供應鏈挑戰問
題，嚇到班小股東拿拿聲出貨。
　　電動車股好似受到大衝擊咁，今日港股呢邊電動車板塊都無咩運行，好似小鵬汽車
（０９８６８）今日都裂口低開，而且曾跟跌一成，見上市新低１２３﹒６蚊。
　　其實小鵬汽車作為國產車，係內地都一直有客路，而且品牌形象較為年輕，對比起比亞迪
（０１２１１）、吉利（００１７５）雖然未必話性價比咁高，但小鵬汽車一路都係主打中產家
庭，車款設計都比較ｃｙｂｅｒ，所以捧場客不乏。
　　不過電動車目前都有個問題，第一點就係電動車跑唔到長途，只能係市區內行走；第二就係
充電慢問題；第三點就係內地對電動車補貼已經開始減少，吸引力大減。其實電動車目前最大瓶
頸就係做唔到好似好似入油車咁，幾分鐘搞掂動能問題，而換電派電動車又未係內地流行。所以
目前混能車反而係內地車界「黑馬」，佢既可以解決充電慢問題，又可以擁有電動車的動能水準
，所以電動車未有耐可以完全取代到油車。
　　其實買得小鵬，都係拉長遠去睇，今日股價創上市新低，如果現價入手博反彈，其實都幾抵
玩，博客建議可以買小小，等佢第日反彈上１３０蚊水平之上。今日既破底純粹係受板塊氣氛影
響，並唔係公司本身出現問題，所以短炒玩得過！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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