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即市新聞

31/01/2022 11:58

《魚缸博客》春節檔電影預售好，阿里影業短線望衝上０﹒９３銀！

　　《魚缸博客》今日係牛年最後一個交易日，得半日市。博客喺度祝各位虎年事事都如意，虎
虎有生氣！今日博客同大家睇下同春節有關嘅阿里影業（０１０６０）。
　　喺神州，上個禮拜有唔少春節檔影片開始預售，包括《長津湖之水門橋》、《四海》、《奇
跡笨小孩》、《這個殺手不太冷靜》、《熊出沒重返地球》、《狙擊手》、《喜羊羊與灰太狼之
筐出未來》、《小虎墩大英雄》等。有機構預計，今年春節檔總票房可能去到８５億銀人仔。
　　上去戲飛售票網《貓眼》度睇，博客留意到《長津湖之水門橋》已經預售近２﹒２億銀人仔
票房，係最新預售票房第一位，比第二、三位嘅電影《四海》；同《奇迹．笨小孩》高超過兩倍
，而呢套電影係阿里影業有份投資，據報為咗慶祝中國共產黨成立１００周年獻禮。預售個幾星
期有咁好成績，相信對公司股價短期都有幫助。
　　睇日線圖，今日出現支大陽燭，股價企穩１０天線，而１０天線仍然向上行，出現一條上升
軌，１４天ＲＳＩ只係５５，同超買區仲有一段距離，ＭＡＣＤ牛差距再次開始擴闊，短期有望
衝上舊年１０月嘅高位０﹒９３銀，穿咗０﹒８銀就止蝕！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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