《傳聞》冬奧掀體育衣履消費熱；化肥生產成本上升

《傳聞》市場消息稱，北京冬奧舉行，掀起體育衣履消費熱潮，估計帶動銷售呈雙位數增長

，惟春節假前體育產業相關股份價格已大幅炒上，現價追入有風險。３６１度（０１３６１）短

期或有回吐。

市場消息稱，天氣然等生產價格急漲，造成尿素素等化肥生產成本上升，化肥商未必將成本

完全轉嫁至用家身上。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

