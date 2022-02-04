《傳聞》冬奧掀體育衣履消費熱；化肥生產成本上升

《傳聞》市場消息稱，北京冬奧舉行，掀起體育衣履消費熱潮，估計帶動銷售呈雙位數增長
，惟春節假前體育產業相關股份價格已大幅炒上，現價追入有風險。３６１度（０１３６１）短
期或有回吐。
市場消息稱，天氣然等生產價格急漲，造成尿素素等化肥生產成本上升，化肥商未必將成本
完全轉嫁至用家身上。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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