《魚缸博客》新年著新鞋，咁就梗係買李寧牌啦！

《魚缸博客》踏入虎年首個交易日，魚缸「開門紅」高開高走６００點，真係精神爽利，一

洗頹氣！真係風水輪流轉，呢期美股失威，港股執死雞，隻隻股都落力咁炒，不過博客就覺得炒

股炒前景，呢期冬奧開波，點睇都係炒體品股啦！

體品概念股其實十隻手指都數得晒，不過要炒就梗係搵個大佬炒啦！近排李寧

（０２３３１）動作頻頻，最新消息就係執行主席兼聯席行政總裁李寧參與發起的特殊目的收購

公司（ＳＰＡＣ）Ｔｒｉｎｉｔｙ Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

Ｌｉｍｉｔｅｄ，正式向香港聯交所申請上市。

據申請版本上市文件顯示，Ｔｒｉｎｉｔｙ的發起人李寧、ＬｉｏｎＲｏｃｋ及

Ａｓｔｒａｐｔｏ分別實益擁有已發行的所有Ｂ類股份３３％、４２％及２５％。李寧同時是非

凡中國（０８０３２）的控股股東及公司主席。至於上市集資會收購咩公司呢？就未有特別講明

，不過肯定係對李寧本身股價有正面作用。

但係大行對於體品看法就麻麻地啦，匯豐研究發表報告指出，中國體育用品股股價於去年下

半年受累於疫情反覆爆發，加上消費者情緒減弱，開始削弱行業增長，期體品股行業今年按年增

長８﹒８％，遠低於１５％的趨勢線。

目前李寧係好淡爭持局面，不過冬奧期間相信都會有一輪炒作，目前股價都係７０蚊至９０

蚊上落，建議分注買入，現價入一注，跌５％可以再溝，不過短期內機會不大，可能借ＳＰＡＣ

呢個消息炒得更高都未定。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

