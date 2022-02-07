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即市新聞

07/02/2022 09:00

《傳聞共賞》新春金飾銷售額增利周大福，內地疫情穩定利好餐飲股

《傳聞共賞》　　半導體行業農曆年加班生產，內地疫情穩定利好餐飲股
　　　　　　　　新春金飾銷售額增利周大福，春節電影入埸人次降

《昔日傳聞》　　冬奧掀體育衣履消費熱；化肥生產成本上升
　　　　　　　　新能源車提價考驗銷情；奢侈品呈現加價風
　　　　　　　　環球基金減倉增持現金；內地樓市降溫不利家電銷情
　　　　　　　　春節帶動豬肉銷售；油股成為資金避風港
　　　　　　　　內地用電量持續增長；恒生（０００１１）逆市上升有因
　　　　　　　　基金減持雲業務概念股；金山軟件（０３８８８）推新手遊　
　　　　　　　　美樓市轉弱不利創科（６６９）；農夫山泉推瓶裝水新產品
　　　　　　　　兗礦能源（０１１７１）加速非煤轉型；光伏玻璃需求回升
　　　　　　　　信貸趨增利好內銀股；宅經濟產品銷售增長放慢
　　　　　　　　中信証券（０６０３０）力拓資產管理；內地５Ｇ商用提速
　　　　　　　　富國銀行考慮出售上商兩成股權，或套現近７８億元
　　　　　　　　科技基金贖回壓力大；避險資金流入金礦股
　　　　　　　　春節帶動休閒食品銷售增；新能源車紛漲價
　　　　　　　　中興（００７６３）加速布局元宇宙；保利協鑫增產多晶硅
　　　　　　　　鋰電材料高企不利車企；基金加倉內銀未止
　　　　　　　　保險資金加碼股市；５Ｇ用戶增長提速
　　　　　　　　科網股挾空倉；港華智慧能源（０１０８３）項目增
　　　　　　　　怡和研售紛美包裝（００４６８）權益
　　　　　　　　外資加配中資股；稀土行業加快併購整合

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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