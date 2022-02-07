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即市新聞

07/02/2022 11:59

《魚缸博客》油價唔聲唔聲升到９０美元，三桶油係時候落鑊

　　《魚缸博客》近排市場氣氛稍微轉好，不過大家都較為關注就係國際緊張局勢，目前市場對
於美國原油需求加劇，原油價格唔聲唔聲咁去到９０美元大關。除左美伊局勢之外，烏俄都可能
隨時開戰，真係嚇死人。
　　另一方面，美國原油存貨存量５週以來減少７３８萬桶，目前關鍵係究竟美國會唔會釋出戰
略原油儲備，因為油價上升都係間接帶動通脹，如果美國唔為油價降溫，美國通脹就難以壓制；
但如果壓制油價，原油收入減少亦都唔係美國想見到嘅局面。
　　不過，有學者預計，隨住氣溫回暖，原油需求可能會慢慢減少，所以油價短期內未必回落，
但去到本季尾應該開是有下跌跡象，相信原油供需變化會自行調整，唔使美國佬特別出手。
　　今日大市格局悶悶地，恒指升上２４５００點之後就未見有太大動作，資金轉炒「三桶油」
，其中中海油（００８８３）及中石油（００８５７）都分別升逾２％左右，預計近期受惠於油
價炒作下，「三桶油」應該會跟隨油價上揚，短期炒作下都係唔錯選擇。
　　照呢個走勢，國際油價分分鐘升返上百元大關，重返２０１３、１４年個氣勢，所以「三桶
油」短期內真係有買貴無買錯，有買趁手啦！就算現價買入都可能有多１０％升幅，賺餐茶都係
唔錯選擇！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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