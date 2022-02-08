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即市新聞

08/02/2022 12:02

《魚缸博客》春節後煤炭產量升，中煤上望５﹒１１銀！

　　《魚缸博客》ＡＴＭ頭段全面冚旗，魚缸都無神無氣，但煤炭股就發威喇！事關煤炭供應升
番，博客今日就同大家講下隻中煤（０１８９８）。
　　阿爺喺微信講到，初三以嚟各個地區煤炭產量升番唔少，依家已經基本恢復到春節之前嘅水
平。阿爺仲話，全國統調電廠存煤仍然ｋｅｅｐ喺１﹒６５億噸以上，比舊年同期多咗超過
４０００萬噸，隨著煤炭生產恢復番，加埋供暖季用煤嘅需求跌咗，煤炭供應保障能力會進一步
增強。呢單消息一出，兗礦（０１１７１）、神華（０１０８８）等煤炭股ｋｅｅｐ到前幾日嘅
升勢，兗礦更加一度升超過３％。
　　中煤升勢無咁勁，但同樣連升三日。睇業績，截至２０２１年第三季度，集團營業額升
６１﹒３％到１６１７﹒３９億銀人仔，純利亦增長１﹒９倍到１１８﹒５６億銀人仔。睇埋日
線圖，股價依家企穩喺１０天同２０天線之上，ＭＡＣＤ熊差距收窄咗好多。本身業績唔錯，加
埋阿爺講嘅好消息，中煤應該仲可以借勢炒多幾日，而博客覺得中煤比兗礦同神華抵博啲。
　　當然，煤炭呢類資源股上落可以好大，博客覺得比較適合做超短線部署，中煤可以睇
５﹒１１銀做上望目標，跌穿４﹒５５銀就止蝕離場！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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