  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/02/2022 09:00

《傳聞共賞》傳國際指數進一步提升Ａ股權重；聰明錢加倉內險股

《傳聞共賞》　　原油運輸需求將增；聰明錢加倉內險股
　　　　　　　　傳國際指數進一步提升Ａ股權重；加價潮推高食品股

《昔日傳聞》　　內地增財政開支谷基建；基金換馬沽海爾智家（６６９０）
　　　　　　　　商品供求失衡有利金價；疫情下油價升勢未止
　　　　　　　　半導體行業農曆年加班生產，內地疫情穩定利好餐飲股
　　　　　　　　新春金飾銷售額增利周大福，春節電影入埸人次降
　　　　　　　　冬奧掀體育衣履消費熱；化肥生產成本上升
　　　　　　　　新能源車提價考驗銷情；奢侈品呈現加價風
　　　　　　　　環球基金減倉增持現金；內地樓市降溫不利家電銷情
　　　　　　　　春節帶動豬肉銷售；油股成為資金避風港
　　　　　　　　內地用電量持續增長；恒生（０００１１）逆市上升有因
　　　　　　　　基金減持雲業務概念股；金山軟件（０３８８８）推新手遊　
　　　　　　　　美樓市轉弱不利創科（６６９）；農夫山泉推瓶裝水新產品
　　　　　　　　兗礦能源（０１１７１）加速非煤轉型；光伏玻璃需求回升
　　　　　　　　信貸趨增利好內銀股；宅經濟產品銷售增長放慢
　　　　　　　　中信証券（０６０３０）力拓資產管理；內地５Ｇ商用提速
　　　　　　　　富國銀行考慮出售上商兩成股權，或套現近７８億元
　　　　　　　　科技基金贖回壓力大；避險資金流入金礦股
　　　　　　　　春節帶動休閒食品銷售增；新能源車紛漲價
　　　　　　　　中興（００７６３）加速布局元宇宙；保利協鑫增產多晶硅

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/02/2022
【虛幣世界】加密貨幣先跌後回升，比特幣企穩四萬四美元
中國故事08/02/2022
《神州經脈》美國再將33間中企列黑名單　金融股護盤滬指兩連升
財經熱話08/02/2022
春節旅客急增博彩收入勝預期　大行祝福濠賭股連日造好
中國故事08/02/2022
【大國博弈】美再啟制裁藥明生物暴瀉急停牌　表列上榜33家實體
香港要聞08/02/2022
【新冠肺炎】限聚令收緊至2人　商場街市等納入疫苗通行證範圍
大行報告08/02/2022
希慎入股恒地土瓜灣重建項目　大行Like唔Like?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金