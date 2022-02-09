《傳聞共賞》傳國際指數進一步提升Ａ股權重；聰明錢加倉內險股

《傳聞共賞》 原油運輸需求將增；聰明錢加倉內險股

傳國際指數進一步提升Ａ股權重；加價潮推高食品股



《昔日傳聞》 內地增財政開支谷基建；基金換馬沽海爾智家（６６９０）

商品供求失衡有利金價；疫情下油價升勢未止

半導體行業農曆年加班生產，內地疫情穩定利好餐飲股

新春金飾銷售額增利周大福，春節電影入埸人次降

冬奧掀體育衣履消費熱；化肥生產成本上升

新能源車提價考驗銷情；奢侈品呈現加價風

環球基金減倉增持現金；內地樓市降溫不利家電銷情

春節帶動豬肉銷售；油股成為資金避風港

內地用電量持續增長；恒生（０００１１）逆市上升有因

基金減持雲業務概念股；金山軟件（０３８８８）推新手遊

美樓市轉弱不利創科（６６９）；農夫山泉推瓶裝水新產品

兗礦能源（０１１７１）加速非煤轉型；光伏玻璃需求回升

信貸趨增利好內銀股；宅經濟產品銷售增長放慢

中信証券（０６０３０）力拓資產管理；內地５Ｇ商用提速

富國銀行考慮出售上商兩成股權，或套現近７８億元

科技基金贖回壓力大；避險資金流入金礦股

春節帶動休閒食品銷售增；新能源車紛漲價

中興（００７６３）加速布局元宇宙；保利協鑫增產多晶硅



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

