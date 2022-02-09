《傳聞》國家隊入市撐Ａ股，金融股在購買之列

《傳聞》市場消息指，被稱為「國家隊」的國家相關資金昨下午入市Ａ股，推動滬深３００

指數由２０２１年８月以來的最大跌幅中強勁反彈，收市僅跌０﹒６％。

消息指，此舉旨在減緩跌勢，券商股在內的金融股也在購買之列，但未提供資金買入金額。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

