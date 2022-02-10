《傳聞》創維（００７５１）加力智能電器；全球油田探勘合約增

《傳聞》創維集團（００７５１）股價回落至４﹒４至４﹒６元水平，似乎有一定承接力，

據悉創維集團將發力智能電器與新能源，加快轉型步伐，昨日（９日）上升９仙，有空間進一步

反彈。

國際油價逼近１００美元，據悉帶動全球油田探勘合約增加，有利中海油田服務

（０２８８３）業務，昨日以８﹒４２元收市，上升７仙，宜待股價回落到８至８﹒２元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

