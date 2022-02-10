《傳聞》內地公募基金加倉港股；鋰電銅箔需求旺

《傳聞》港股走勢轉強，恒指直撲２５０００，據聞內地公募基金頻頻加倉港股，成為推升

恒指動力之一，助力美團（０３６９０）等科網股技術性反彈，美團昨日（９日）升３﹒７％。

全球電動車產量大增，據聞刺激鋰電箔需求大增，已布局鋰電鄉銅箔的江西銅業

（００３５８）將受惠，昨日以１３﹒８４元收市，上升０﹒４元，短期向上挑戰１４﹒５至

１５元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

