《傳聞》滙控（００００５）擬拓亞洲對沖基金等業務

《傳聞》市場消息指，滙控（００００５）計劃拓展亞洲的財富管理業務，正著眼加大發展

對沖基金和家族辦公室的融資業務。

消息透露，滙控有意增聘更多服務對沖基金的交易員（ｐｒｉｍｅ ｂｒｏｋｉｎｇ

ｓｔａｆｆ），並擬於紐約設立相關融資服務部門。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

