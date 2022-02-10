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即市新聞

10/02/2022 09:01

《傳聞》滙控（００００５）擬拓亞洲對沖基金等業務

　　《傳聞》市場消息指，滙控（００００５）計劃拓展亞洲的財富管理業務，正著眼加大發展
對沖基金和家族辦公室的融資業務。
　　消息透露，滙控有意增聘更多服務對沖基金的交易員（ｐｒｉｍｅ　ｂｒｏｋｉｎｇ　
ｓｔａｆｆ），並擬於紐約設立相關融資服務部門。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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