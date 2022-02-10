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即市新聞

10/02/2022 11:59

《魚缸博客》江蘇春節銷售有增長，高鑫零售企穩３﹒４銀料有得上

　　《魚缸博客》今日博客同大家睇下高鑫零售（０６８０８）。
　　公司主要以「歐尚」及「大潤發」品牌，喺神州經營大賣場，提供各種零售商品。截至
２０２１年９月為止六個月，高鑫零售營業額跌咗５％到４１５﹒３４億銀人仔，股東應佔溢利
更加大跌８６％到１﹒１７億銀，呢份業績唔算太靚仔。
　　江蘇省係「大潤發」嘅核心地區，依家「大潤發」開咗嘅５０１家鋪當中，有１１７間喺江
蘇，佔比高達２３﹒４％。當地商務廳最新數據提到，春節黃金周（１月３１日至２月６日）期
間，累計實現銷售額約１３７﹒５億銀人仔，按年多咗８﹒５％，同２０１９年比更加多咗
２３％，相信對「大潤發」嘅經營情況有幫助，高鑫零售亦都受惠到。
　　另外，高鑫零售亦都搞Ｂ２Ｃ電子商務。集團執行董事兼首席執行官林小海曾經講過，同阿
里巴巴（０９９８８）合作十分深入，Ｂ２Ｃ業務一路發展緊，並且已經有一定規劃，亦是有較
高盈利的業務。公司有望可以透過網購服務，減低實體鋪因為疫情而未能經營嘅潛在損失。
　　高鑫零售股價尋日升穿１０天同２０天線，今日早段都企穩喺１０天線上，ＭＡＣＤ牛差距
開始擴闊。博客認為股價短期內可以企穩３﹒４銀，突破１月１２號嘅高位３﹒４３銀嘅機會幾
大，依家股價走勢暫時ｏｋ，現價可以小注買入。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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