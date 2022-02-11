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即市新聞

11/02/2022 11:58

《魚缸博客》神州餐飲股開始反彈，呷哺呷哺上望６﹒２５銀！

　　《魚缸博客》魚缸前日升完一浸，呢兩日有少少回調，不過博客見到部分神州餐飲股開始反
彈，例如海底撈（０６８６２）、九毛九（０９９２２）、呷哺呷哺（００５２０）等，今日博
客就同大家睇下呷哺呷哺。
　　呷哺集團公布，喺春節期間千間直營餐廳都正常開門做生意，合共接待嘅消費者近１５０萬
人次，合共銷售近１００萬份牛羊肉、８０萬杯茶米茶。集團旗下嘅呷哺呷哺嘅「高性價比套餐
」合共銷售近３０萬份套餐，比舊年春節增長３０％。
　　仲有，集團話旗下另一個品牌「湊湊」喺春節假期嘅成績都唔錯，喺佛山、南通、香港、東
莞、溫州城市營收增速排名前五，營收增速都高達五成以上，當中經典台式麻辣鍋同紅顏花膠雞
係最爆火嘅鍋底，合共銷售近１５萬份。
　　事實上，多隻神州餐飲股因為疫情關係，股價已經跌到低晒，但去到春節假期嘅營銷情況都
理想，海底撈、九毛九同呷哺呷哺都開始反彈。當中，呷哺呷哺依家貼住保力加通道頂部上升，
亦出現喇叭擴散形態，ＭＡＣＤ牛差距都開始擴闊，博客覺得走勢唔錯，現價可以小注買入，初
步目標睇１２月３１號嘅高位６﹒２５銀，跌穿５﹒３銀就止蝕離場。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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