《傳聞共賞》中電信５Ｇ用戶穩增；乾?貨航運運費持續高企

《傳聞共賞》 中電信（００７２８）５Ｇ用戶穩增；基金加注內銀股

內地紙業加價壓力大；乾?貨航運運費持續高企



《昔日傳聞》 京東方精電力爭新能源車商機；中企回Ａ潮有利中金

全球銅庫存下降；全球紡織品需求增

內地公募基金加倉港股；鋰電銅箔需求旺

創維（００７５１）加力智能電器；全球油田探勘合約增

滙控（００００５）擬拓亞洲對沖基金等業務

原油運輸需求將增；聰明錢加倉內險股

傳國際指數進一步提升Ａ股權重；加價潮推高食品股

內地增財政開支谷基建；基金換馬沽海爾智家（６６９０）

商品供求失衡有利金價；疫情下油價升勢未止

半導體行業農曆年加班生產，內地疫情穩定利好餐飲股

新春金飾銷售額增利周大福，春節電影入埸人次降

冬奧掀體育衣履消費熱；化肥生產成本上升

新能源車提價考驗銷情；奢侈品呈現加價風

環球基金減倉增持現金；內地樓市降溫不利家電銷情

春節帶動豬肉銷售；油股成為資金避風港

內地用電量持續增長；恒生（０００１１）逆市上升有因

基金減持雲業務概念股；金山軟件（０３８８８）推新手遊



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

