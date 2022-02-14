  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2022 11:58

《魚缸博客》油價再刷７年高，中石油技術走勢更進一步！

　　《魚缸博客》魚缸繼續跌，油股係咁升！事關油價再刷７年高位，三桶油當中中石油
（００８５７）升勢比較凌厲，技術走勢亦好睇。
　　呢排俄烏局勢炒到非常激烈，美帝開到聲同俄佬講：我哋就嚟殺到入烏克蘭喇！「孖屐」就
諗：兩邊鬥到咁「衡」，嚟緊石油供應咪好大鑊？呢單消息搞到油價上星期五大升３％，又一次
刷新７年高位！布蘭特期油升到每桶９４﹒４４美金，交易量更加係２個月以嚟最多，而紐約期
油就升到每桶９３﹒１０美金，紐油同布油已經連續第８個星期上升。
　　暫時咁睇，美帝同俄佬仲未傾掂數，油價短期仲可能有得升，對油股當然有利啦。事實上，
今朝三桶油之中，中石油表現最好，裂口高開２﹒６６％。
　　股價連日都保持強勢，升穿埋保力加通道頂部，依家仲升穿埋舊年１０月初嘅全年高位
４﹒２銀，日線同月線圖都出現喇叭擴散形態，ＭＡＣＤ牛差距都愈嚟愈闊，相信短期走勢仲會
ｋｅｅｐ到咁好。博客覺得可以做短線部署，現價買少少繼續博佢向上衝，初步目標睇４﹒８銀
附近，穿咗４銀就止蝕離場！
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞14/02/2022
【新冠肺炎】5個小組特區召集人敲定　林鄭指中央是最堅強後盾
大行報告14/02/2022
【大行炒D乜】五大行齊削信達生物目標　大和最熊睇26蚊
開市Good Morning14/02/2022
溫傑籲180元分注買入舜宇　料港股10天線見支持
財經熱話11/02/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》創科夠穩陣　股價落後上車時機到！
中國故事11/02/2022
《神州經脈》1月信貸數據創天量　人行收水8千億滬綜指周升3%
中國故事11/02/2022
【集採升級】醫保局深化集採釀醫藥股A股股災　中成藥被點名集體暴跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金