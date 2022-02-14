《魚缸博客》油價再刷７年高，中石油技術走勢更進一步！

《魚缸博客》魚缸繼續跌，油股係咁升！事關油價再刷７年高位，三桶油當中中石油

（００８５７）升勢比較凌厲，技術走勢亦好睇。

呢排俄烏局勢炒到非常激烈，美帝開到聲同俄佬講：我哋就嚟殺到入烏克蘭喇！「孖屐」就

諗：兩邊鬥到咁「衡」，嚟緊石油供應咪好大鑊？呢單消息搞到油價上星期五大升３％，又一次

刷新７年高位！布蘭特期油升到每桶９４﹒４４美金，交易量更加係２個月以嚟最多，而紐約期

油就升到每桶９３﹒１０美金，紐油同布油已經連續第８個星期上升。

暫時咁睇，美帝同俄佬仲未傾掂數，油價短期仲可能有得升，對油股當然有利啦。事實上，

今朝三桶油之中，中石油表現最好，裂口高開２﹒６６％。

股價連日都保持強勢，升穿埋保力加通道頂部，依家仲升穿埋舊年１０月初嘅全年高位

４﹒２銀，日線同月線圖都出現喇叭擴散形態，ＭＡＣＤ牛差距都愈嚟愈闊，相信短期走勢仲會

ｋｅｅｐ到咁好。博客覺得可以做短線部署，現價買少少繼續博佢向上衝，初步目標睇４﹒８銀

附近，穿咗４銀就止蝕離場！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

