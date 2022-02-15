《傳聞》市場消息稱，內地持續放水，銀行增加房地產信貸，助力房產業併購重組，內銀股
可望繼續跑贏大市。工商銀行（０１３９８）昨日（１４日）以４﹒８８元收市，下跌４仙，可
在４﹒８元附近低吸。
近月中國平安（０２３１８）走勢轉強，據聞中國平安保費收入改善，吸引資金重新流入，
昨日股價回落，成為低吸好機會。可在６４至６６元水平收集。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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15/02/2022 09:01
《傳聞》內銀增加房產信貸；平保（０２３１８）保費收入改善
《傳聞》市場消息稱，內地持續放水，銀行增加房地產信貸，助力房產業併購重組，內銀股
可望繼續跑贏大市。工商銀行（０１３９８）昨日（１４日）以４﹒８８元收市，下跌４仙，可
在４﹒８元附近低吸。
近月中國平安（０２３１８）走勢轉強，據聞中國平安保費收入改善，吸引資金重新流入，
昨日股價回落，成為低吸好機會。可在６４至６６元水平收集。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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