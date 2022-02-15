《傳聞》水泥行業毛利將好轉；比亞迪（０１２１１）好事近

《傳聞》市場消息稱，春節過後基建工程開工，帶動水泥需求上升，部分地區水泥開始提價

，加上煤價趨穩，有利水泥行業好轉，華潤水泥（０１３１３）昨日（１４日）下跌２﹒２％，

７元邊緣可低吸。

比亞迪（０１２１１）昨日逆市上升。傳聞比亞迪好事近，旗下生產汽車芯片的比亞迪半導

體在深圳創業板上市將落實，支持比亞迪股價低位反彈。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

