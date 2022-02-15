《魚缸博客》煤價開始跌，係時候吼番電力股！

《魚缸博客》今朝魚缸繼續反覆，睇下今日可唔可以守得住２４４００喇！今日博客想同大

家睇下電力股，因為呢排阿爺又出手㩒低煤價，電力股都有發番電嘅跡象。

發改委上星期先ｃａｌｌ咗部分地區嘅能源主管部門，同埋相關企業開會，傾下要點樣穩定

煤價專題，亦都約談部分價格虛高企業。另外，印尼今日月頭話已經解除為期一個月嘅煤炭出口

禁令，有神州煤炭產地同港口業內人士已經講到，呢啲因素對５５００大卡動力煤已經陸續執行

限價喇，惠譽甚至分析，印尼解除煤炭出口禁令，加埋季節性需求疲軟，亞太地區動力煤價格近

期可能有壓力。事實上，今日動力煤期貨價格曾經跌超過５％。

煤價正係回調嘅時候，對跌咗一排嘅電力股相信係好事嚟，博客覺得係時候要撈底喇！技術

上嚟講，潤電（００８３６）今日低見１７﹒５銀，但同１１月２３號嘅低位１７﹒１８銀仲有

些少距離，而股價曾經三度觸及１７銀附近，都未再跌穿，呢個位可能係支持位。１４ＲＳＩ輕

微「雙底背馳」，博客覺得今日收唔穿１７銀可以買少少。

龍源電力（００９１６）今個月兩度觸及百天線１７銀，最後都升唔穿，出現「小雙頂」形

態，加上上星期公布咗１月完成發電量按年下跌，股價開始回調，但近日去到保力加通道底部附

近反彈，走勢上估計繼續區間上落，目標睇番１７銀，跌穿１５﹒２銀附近就止蝕離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

