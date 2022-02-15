  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/02/2022 12:02

《魚缸博客》煤價開始跌，係時候吼番電力股！

　　《魚缸博客》今朝魚缸繼續反覆，睇下今日可唔可以守得住２４４００喇！今日博客想同大
家睇下電力股，因為呢排阿爺又出手㩒低煤價，電力股都有發番電嘅跡象。
　　發改委上星期先ｃａｌｌ咗部分地區嘅能源主管部門，同埋相關企業開會，傾下要點樣穩定
煤價專題，亦都約談部分價格虛高企業。另外，印尼今日月頭話已經解除為期一個月嘅煤炭出口
禁令，有神州煤炭產地同港口業內人士已經講到，呢啲因素對５５００大卡動力煤已經陸續執行
限價喇，惠譽甚至分析，印尼解除煤炭出口禁令，加埋季節性需求疲軟，亞太地區動力煤價格近
期可能有壓力。事實上，今日動力煤期貨價格曾經跌超過５％。
　　煤價正係回調嘅時候，對跌咗一排嘅電力股相信係好事嚟，博客覺得係時候要撈底喇！技術
上嚟講，潤電（００８３６）今日低見１７﹒５銀，但同１１月２３號嘅低位１７﹒１８銀仲有
些少距離，而股價曾經三度觸及１７銀附近，都未再跌穿，呢個位可能係支持位。１４ＲＳＩ輕
微「雙底背馳」，博客覺得今日收唔穿１７銀可以買少少。
　　龍源電力（００９１６）今個月兩度觸及百天線１７銀，最後都升唔穿，出現「小雙頂」形
態，加上上星期公布咗１月完成發電量按年下跌，股價開始回調，但近日去到保力加通道底部附
近反彈，走勢上估計繼續區間上落，目標睇番１７銀，跌穿１５﹒２銀附近就止蝕離場。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向15/02/2022
節日不斷　使費大　如何減輕還款壓力
市場動向15/02/2022
安永助企業4D數碼轉型 提升營運效益
開市Good Morning15/02/2022
黃師傅料油價於100美元前回吐　中海油跌穿9.5元止賺
大行報告15/02/2022
【大行炒D乜】四大行維持舜宇目標評級　瑞信最牛睇$295
財經熱話14/02/2022
【預算前瞻】畢馬威料本財年赤字370億　倡派五千元電子消費券
中國故事14/02/2022
《神州經脈》人行續釋寬信用訴求　惟收水加速A場再跌　外資轉走
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金