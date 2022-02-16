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即市新聞

16/02/2022 09:00

《傳聞共賞》華潤電力加力儲能業務；零售商舖租金有下調壓力

《傳聞共賞》　　內銀成期指大戶造淡工具；零售商舖租金有下調壓力
　　　　　　　　聰明錢減持石油股；華潤電力（００８３６）加力儲能業務

《昔日傳聞》　　內銀增加房產信貸；平保（０２３１８）保費收入改善
　　　　　　　　水泥行業毛利將好轉；比亞迪（０１２１１）好事近
　　　　　　　　中電信（００７２８）５Ｇ用戶穩增；基金加注內銀股
　　　　　　　　內地紙業加價壓力大；乾散貨航運運費持續高企
　　　　　　　　京東方精電力爭新能源車商機；中企回Ａ潮有利中金
　　　　　　　　全球銅庫存下降；全球紡織品需求增
　　　　　　　　內地公募基金加倉港股；鋰電銅箔需求旺
　　　　　　　　創維（００７５１）加力智能電器；全球油田探勘合約增
　　　　　　　　滙控（００００５）擬拓亞洲對沖基金等業務
　　　　　　　　原油運輸需求將增；聰明錢加倉內險股
　　　　　　　　傳國際指數進一步提升Ａ股權重；加價潮推高食品股
　　　　　　　　內地增財政開支谷基建；基金換馬沽海爾智家（６６９０）
　　　　　　　　商品供求失衡有利金價；疫情下油價升勢未止
　　　　　　　　半導體行業農曆年加班生產，內地疫情穩定利好餐飲股
　　　　　　　　新春金飾銷售額增利周大福，春節電影入埸人次降
　　　　　　　　冬奧掀體育衣履消費熱；化肥生產成本上升
　　　　　　　　新能源車提價考驗銷情；奢侈品呈現加價風

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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