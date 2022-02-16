《魚缸博客》內房氣氛改善，平保（２３１８）跟升不妨短炒！

《魚缸博客》魚缸回吐幾日之後今日升返啲，最多見過２４７２８，差唔多成４００點，好

多落後股都炒返起，都係多得花旗嗰邊回升返。而家都值得留意一下平保（０２３１８）。

噚日跌市元兇之一嘅平保，最新旗下平安銀行（深：０００００１）就公布響應神州政府鼓

勵房企併購，計劃發行５０億人仔房地產併購主題債，募集資金將會用喺房地產項目併購貸款投

放上面。平安銀行就話，將會推進募集資金投放，重點支持優質房地產企業兼併收購出險和困難

大型房地產企業的優質項目。

其實近來都有唔場神州銀行搞併購債，浦發銀行（滬：６０００００）之前都喺１月２１號

簿記發行５０億人仔房地產項目併購主題債券，係上面金融機構發行嘅首單房地產項目併購主題

債。

呢個幾月內房板塊雖然反反覆覆，一時有利好消息，一時又爆單正榮（０６９５８），但係

整體見到阿爺都積極想內房行業自己爬返起身，所以先會一個又一個嘅措施出台。

而平保一向同內房愛恨交纏，如今內房走出陰霾，相信平保都可以柳暗花明。自今年以來平

保走勢都改善返，暫時都維持一浪高於一浪，而且沿住廿天線咁上。博客建議廿天線浪底大概

６３至６４銀水平衝吓浪，目標鏟上７０銀先，萬一內房又出壞消息拖跌平保穿廿天線，就要走

走先！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

