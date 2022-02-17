《魚缸博客》平保１月保費收入按年升，股價走勢反覆向好！

《魚缸博客》魚缸早段承接到噚日（１６日）嘅升勢，嚟緊兩萬五呢關非常關鍵呀，睇下可

唔可以升穿喇。今日博客同大家睇下平保（０２３１８）。

平保今日公布咗，１月原保險合同保費收入約１３６４﹒８６億銀人仔，按年升約

１﹒２１％。另外，１月中國平安人壽保險保費收入約９８６億元，按年跌少少約０﹒６％，中

國平安財產保險保費收入約３２８億元，按年就升約８﹒２％。

另外，博客留意到德勤出咗最新嘅《２０２２年保險行業展望》報告，講到約三分之一受訪

者預計今年收入將「顯著增加」，預料全球保險業今年增長會快咗。

平保股價早段雖然跌緊，但係從資金流嚟講，今日整體主動買沽比率有５９：４１，當中大

戶主動買沽比率更加去到６２：３８，５日平均大戶主動買沽比率亦有５７：４３，連續１０日

錄得資金流入，５日平均資金淨流入額都有３﹒１７５億，反映大戶對平保都有啲信心。

睇埋公仔圖，股價喺今年１月７號大升５﹒３４％，之後走勢都逐步向好，更加出現兩次上

升旗形。上個星期五（１１日）曾經衝到上高位６９﹒４銀，跟住有些少回吐，但整體嚟講都係

反覆向好。目前股價依然企穩１０天線之上，而１０天線仲未有下行跡象，博客認為平保短期喺

６３銀到６９銀之間上落，如果突破上一個高位６９﹒４銀，可以將目標睇高少少到７７銀，跌

穿６０銀先止蝕離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

