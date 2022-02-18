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即市新聞

18/02/2022 09:00

《傳聞共賞》多晶硅產能增量較預期少；金礦股毛利升

《傳聞共賞》　　鋼鐵行業續淘汰產能；金礦股毛利升
　　　　　　　　多晶硅產能增量較預期少；內地稀土價格走高

《昔日傳聞》　　方便麵行業醞釀再提價；工程機械行業毛利受壓
　　　　　　　　長城汽車推新車保銷售；高通脹帶動侈奢品銷售
　　　　　　　　內銀成期指大戶造淡工具；零售商舖租金有下調壓力
　　　　　　　　聰明錢減持石油股；華潤電力（００８３６）加力儲能業務
　　　　　　　　內銀增加房產信貸；平保（０２３１８）保費收入改善
　　　　　　　　水泥行業毛利將好轉；比亞迪（０１２１１）好事近
　　　　　　　　中電信（００７２８）５Ｇ用戶穩增；基金加注內銀股
　　　　　　　　內地紙業加價壓力大；乾散貨航運運費持續高企
　　　　　　　　京東方精電力爭新能源車商機；中企回Ａ潮有利中金
　　　　　　　　全球銅庫存下降；全球紡織品需求增
　　　　　　　　內地公募基金加倉港股；鋰電銅箔需求旺
　　　　　　　　創維（００７５１）加力智能電器；全球油田探勘合約增
　　　　　　　　滙控（００００５）擬拓亞洲對沖基金等業務
　　　　　　　　原油運輸需求將增；聰明錢加倉內險股
　　　　　　　　傳國際指數進一步提升Ａ股權重；加價潮推高食品股
　　　　　　　　內地增財政開支谷基建；基金換馬沽海爾智家（６６９０）
　　　　　　　　商品供求失衡有利金價；疫情下油價升勢未止

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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