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即市新聞

18/02/2022 11:59

《魚缸博客》快手近排多大戶買入，短期目標１１０銀！

　　《魚缸博客》烏克蘭突然整一炮，今日魚缸都受到牽連，好彩早段跌幅唔算太勁，而科技佬
都係未傷到入肉。今日博客同大家睇下快手（０１０２４）。
　　快手直至２０２１年９月止九個月，集團營業額上升３９﹒３％到５６６﹒５１億銀人仔，
股東應佔虧損收窄２６﹒２％到７１８﹒７２億銀人仔，業績都算唔錯。
　　博客睇到快手嘅資金流向近排有啲異動。今日整體主動買沽比率５３：４７，當中大戶主動
買沽比率５５：４５，比上日嘅６３：３７嚟講，大戶的確無再繼續入市，但５日平均大戶主動
買沽比率仍然有６２：３８，大戶似乎未完全放棄。另外，頭先都講過烏俄局勢突然起咗變化，
快手都係跟住魚缸跌。更何況，早兩日累計升咗超過８％，有番啲回調都合理嘅。
　　日線圖嚟講，股價喺９月開始到依家，ｋｅｅｐ住喺６２﹒３銀到１０５銀之間橫行。依家
股價仍然企穩喺多條平均線之上，ＭＡＣＤ牛差距平穩，９天ＲＳＩ稍為回落到６１，估計整固
完之後仲有得升！博客將快手短期目標ｓｅｔ喺１１０銀，如果下個星期突破到橫行區，可以留
意舊年７月２２日做嘅高位１４５銀。如果跌穿８４就止蝕離場！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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