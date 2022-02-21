《魚缸博客》聯想第三度染藍，短期目標９﹒５７銀！

《魚缸博客》恒指公司上個禮拜五（１８日）公布季檢結果，聯想（００９９２）同農夫山

泉（０９６３３）將會喺３月７號正式加入做藍籌股！博客今日就同大家睇下第三度染藍嘅聯想

。

原來聯想曾經喺２０００年８月到２００６年９月，以及２０１３年３月到２０１８年６月

兩度染藍，即係話最新呢次係聯想第三度染藍。

聯想截至２０２１年９月為止六個月，營業額增長２４﹒９％到３４７﹒９８億美金，股東

應佔溢利上升８７％到９﹒７８億美金，業績都ｏｋ。業務嚟講，聯想主要做個人電腦和智能設

備、移動業務同數據中心業務，配合嚟緊嘅「元宇宙」概念，發展潛力同前景相信會比靠賣水為

主嘅農夫山泉為好。有「孖屐」人士亦覺得，聯想往後應該唔會好似之前咁樣，太過受到芯片供

應問題影響。

睇日線圖，聯想今日高開４％，最高見過９﹒４４銀。股價依家企穩喺各條主要平均線之上

，１０天線仍然向上行，保力加通道有喇叭擴散嘅跡象，ＭＡＣＤ尚算平穩。仲有，聯想近５日

平均大戶主動買入比沽比率高達８９：１１，有大戶加持之下，估計股價嚟緊幾日仲會造好。博

客睇聯想舊年１０月５號嘅高位９﹒５７銀做短期目標，因為好大機會形成雙頂形態，到時最好

止賺離場先，回調到８﹒７銀到８﹒８銀先再重新部署。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

