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即市新聞

21/02/2022 11:57

《魚缸博客》聯想第三度染藍，短期目標９﹒５７銀！

　　《魚缸博客》恒指公司上個禮拜五（１８日）公布季檢結果，聯想（００９９２）同農夫山
泉（０９６３３）將會喺３月７號正式加入做藍籌股！博客今日就同大家睇下第三度染藍嘅聯想

　　原來聯想曾經喺２０００年８月到２００６年９月，以及２０１３年３月到２０１８年６月
兩度染藍，即係話最新呢次係聯想第三度染藍。
　　聯想截至２０２１年９月為止六個月，營業額增長２４﹒９％到３４７﹒９８億美金，股東
應佔溢利上升８７％到９﹒７８億美金，業績都ｏｋ。業務嚟講，聯想主要做個人電腦和智能設
備、移動業務同數據中心業務，配合嚟緊嘅「元宇宙」概念，發展潛力同前景相信會比靠賣水為
主嘅農夫山泉為好。有「孖屐」人士亦覺得，聯想往後應該唔會好似之前咁樣，太過受到芯片供
應問題影響。
　　睇日線圖，聯想今日高開４％，最高見過９﹒４４銀。股價依家企穩喺各條主要平均線之上
，１０天線仍然向上行，保力加通道有喇叭擴散嘅跡象，ＭＡＣＤ尚算平穩。仲有，聯想近５日
平均大戶主動買入比沽比率高達８９：１１，有大戶加持之下，估計股價嚟緊幾日仲會造好。博
客睇聯想舊年１０月５號嘅高位９﹒５７銀做短期目標，因為好大機會形成雙頂形態，到時最好
止賺離場先，回調到８﹒７銀到８﹒８銀先再重新部署。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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