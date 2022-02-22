《傳聞共賞》螞蟻集團將遭新一輪摸底排查；商湯（２０）客戶穩增

《傳聞共賞》 螞蟻集團將遭新一輪摸底排查

內地新基建投資提速；商湯（０００２０）客戶穩增

歐美基金加倉內銀股；國際鋁價高位徘徊利中國鋁業毛利



《昔日傳聞》 內地飾金銷售增；外資搶吸Ａ股

海上石油運輸需求回升；避險資金流人中移動（０９４１）

中銀（０２３８８）列入ＳＶＦ紀錄冊，料涉再派消費券

鋼鐵行業續淘汰產能；金礦股毛利升

多晶硅產能增量較預期少；內地稀土價格走高

方便麵行業醞釀再提價；工程機械行業毛利受壓

長城汽車推新車保銷售；高通脹帶動侈奢品銷售

內銀成期指大戶造淡工具；零售商舖租金有下調壓力

聰明錢減持石油股；華潤電力（００８３６）加力儲能業務

內銀增加房產信貸；平保（０２３１８）保費收入改善

水泥行業毛利將好轉；比亞迪（０１２１１）好事近

中電信（００７２８）５Ｇ用戶穩增；基金加注內銀股

內地紙業加價壓力大；乾散貨航運運費持續高企

京東方精電力爭新能源車商機；中企回Ａ潮有利中金

全球銅庫存下降；全球紡織品需求增

內地公募基金加倉港股；鋰電銅箔需求旺

創維（００７５１）加力智能電器；全球油田探勘合約增



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

