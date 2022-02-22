《魚缸博客》ＡＳＭ太平洋獲大行睇好，短期目標８６銀！

《魚缸博客》俄烏兩國局勢急轉直下，魚缸一度跌超過７００點！不過，博客今日睇到有隻

股票走勢都仲好硬淨，仲有大行睇好添！講緊嘅係ＡＳＭ太平洋（００５２２）

ＡＳＭ太平洋截至２０２１年第三季度嘅業績靚仔，持續經營營業額升５１﹒５％到

１５７﹒４７億銀，股東應佔溢利增長２﹒６倍到２２﹒５６億銀。期內，集團新增訂單總額增

加８０﹒３％到２６﹒９億美金，收入同訂單都有增長。

野村就話，ＡＳＭ太平洋經過舊年第一季以嚟嘅非高峰期修正後，訂單量可能會喺２０２２

財年第一季按季輕微回升，主要因為先進封裝訂單喺北美需求相對健康，或者可以有可觀嘅訂單

，而汽車電子同矽光子需求比較旺盛，加埋集團今個月初收購美國汽車自動感應器設備商ＡＥｉ

，預計今年攝像頭傳感器業務增加數千萬美金嘅銷售額。該行認為，該股風險回報愈嚟愈吸引，

尤其係喺未來１至２年，將目標價由９０銀升到９５銀，評級就由「中性」升到「買入」。

睇埋日線圖，股價連續幾日企穩喺１０天線之上，今日更加一度升穿１００天線，ＭＡＣＤ

牛差距亦不斷擴闊，估計股價短期仲有啲升幅。自舊年１１月開始，股價幾度挑戰８６銀水平，

最後都突破唔到，相信呢個會係短期阻力位，如果可以突破，再上望就睇舊年１月初至８月中嘅

大型三角形突破位約９５銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

