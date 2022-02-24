《魚缸博客》百威亞太業績佳，已見圓底有力向上突破？

《魚缸博客》俄烏局勢立立亂，美帝就出招制裁，加埋嚟緊加息效應，魚缸繼續跌，逐步靠

近兩萬三關口！不過，有隻啤酒股逆市造好，事關啱啱公布咗業績，表現相當好，講緊嘅係百威

亞太（０１８７６）。

截至舊年年底為止嘅年度業績，百威亞太期內股東應佔盈利９﹒５億美金，增長８４﹒８％

。每股盈利７﹒１９仙，末期息增加６﹒７％至３﹒０２仙。期內收入６７﹒８８億美金，升

２１﹒５％，毛利３６﹒５７億美金，增加２５﹒８％。另外，公司截至舊年年底為止第四季股

東應佔盈利９９００萬美金，升６﹒６倍咁多！

百威亞太話，即使面對疫情嘅持續限制，集團收入同淨收入依然有雙位數增長，市場份額亦

大幅增加。事實上，集團總銷量約８７﹒８８億公升，按內在增長計升８﹒３％，第四度總銷量

約１６﹒１４億公升，升８﹒６％。

特別留意百威亞太提到關於神州市場嘅部分。公司預期神州中產階級家庭數目好可能喺

２０３０年前增加四倍，達到美帝中產階級家庭數目嘅兩倍，估計業務仍然有龐大增長空間。

睇番日線圖，股價由舊年７月開始到依家已經形成一個圓底，１０天線保持上行形態，保力

加通道亦開始擴散。不過，股價持續上升之下，依家出現「射擊之星」形態，如果今日仍然保持

呢個形態，估計短期可能會有回調，博客認為可以等股價回到２１﹒７銀吸納！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

