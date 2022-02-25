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即市新聞

25/02/2022 09:00

《傳聞共賞》淡友續狙擊科網股；綠色電力消費比重穩增

《傳聞共賞》　　油股獲利盤湧現；綠色電力消費比重穩增
　　　　　　　　淡友續狙擊科網股；環球股票基金減倉

《昔日傳聞》　　傳芯片再度提價；歐洲避資資金搶吸Ａ股
　　　　　　　　工業金屬價格波動；光伏裝機需求回升
　　　　　　　　信貸放慢不利銀行股；歐美資金班師回朝
　　　　　　　　避險資金流向新能源股；江銅加力銅加工業務
　　　　　　　　鋼鐵行業續淘汰產能；金礦股毛利升
　　　　　　　　多晶硅產能增量較預期少；內地稀土價格走高
　　　　　　　　方便麵行業醞釀再提價；工程機械行業毛利受壓
　　　　　　　　長城汽車推新車保銷售；高通脹帶動侈奢品銷售
　　　　　　　　內銀成期指大戶造淡工具；零售商舖租金有下調壓力
　　　　　　　　聰明錢減持石油股；華潤電力（００８３６）加力儲能業務
　　　　　　　　內銀增加房產信貸；平保（０２３１８）保費收入改善
　　　　　　　　水泥行業毛利將好轉；比亞迪（０１２１１）好事近
　　　　　　　　中電信（００７２８）５Ｇ用戶穩增；基金加注內銀股
　　　　　　　　內地紙業加價壓力大；乾散貨航運運費持續高企
　　　　　　　　京東方精電力爭新能源車商機；中企回Ａ潮有利中金
　　　　　　　　全球銅庫存下降；全球紡織品需求增
　　　　　　　　內地公募基金加倉港股；鋰電銅箔需求旺
　　　　　　　　創維（００７５１）加力智能電器；全球油田探勘合約增

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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