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即市新聞

25/02/2022 12:01

《魚缸博客》電盈借ＭＩＲＲＯＲ發力，可作中長線部署！

　　《魚缸博客》電盈（００００８）放榜，成績非常好！舊年轉虧轉盈賺１０﹒３９億銀。期
內，嚟自持續經營業務嘅ＥＢＩＴＤＡ按年升５﹒６％到１２３﹒０９億銀，相關收益
３８６﹒５４億銀，升７﹒４２％。開台超過５年嘅ＶｉｕＴＶ第一次錄得盈利，舊年收入增長
逾１﹒５倍到８億銀，ＥＢＩＴＤＡ約９４００萬銀，單計下半年更加去到１﹒３８億銀！
　　值得留意嘅係，電盈提到人氣男子組合ＭＩＲＲＯＲ引起熱烈迴響，刺激集團嘅廣告收益。
單計舊年，就有超過６８０間廣告商喺ＶｉｕＴＶ落廣告，當中有一半係新客戶。另外，同電盈
相關嘅影視ａｐｐｓ「黃Ｖｉｕ」表現唔錯，舊年收入按年升２５％到１４﹒８億銀，
ＬＢＩＴＤＡ顯著收窄到２３００萬元。期內，用戶基礎持續擴大，舊年每月活躍用戶總數按年
增加三成到５８６０萬人，付費用戶人數就增長５８％到８４０萬戶。
　　博客認為，ＶｉｕＴＶ近年嚟嘅成績有目共睹，ＭＩＲＲＯＲ更加深入民心，對集團嘅電視
業務同廣告業務帶嚟好大幫助。呢股「鏡粉」熱潮相信無咁快消散，對電盈嚟講一定係好事，喺
外購劇集嘅業務亦有進展，相信電盈嚟緊嘅業績表現唔會因為疫情而倒退。集團今次仲公布派末
期息２７﹒６９仙，全年派息３７﹒０５仙，按年升１５％。目前預期周息率７﹒６２厘，博客
覺得攞電盈嚟收息都唔錯。
　　睇番股價表現，前日大跌主要因為市況太差，絕大部分股票都跌住收。今日因應業績理想而
裂口高開，早段突破埋舊年５月１８號嘅高位４﹒３５銀。博客會做中長線部署，目標睇歷史高
位４﹒７３銀，跌穿３﹒９銀先至離場！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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