《傳聞共賞》富衛最快今日向聯交所提交上市申請；新水流入國企股

《傳聞共賞》 富衛最快今日向聯交所提交上市申請，料集資７８億元

全球化肥價格高企；新水流入國企股

內地乳品消費續增；樓按息有上升壓力



《昔日傳聞》 油股獲利盤湧現；綠色電力消費比重穩增

淡友續狙擊科網股；環球股票基金減倉

傳芯片再度提價；歐洲避資資金搶吸Ａ股

工業金屬價格波動；光伏裝機需求回升

信貸放慢不利銀行股；歐美資金班師回朝

避險資金流向新能源股；江銅加力銅加工業務

鋼鐵行業續淘汰產能；金礦股毛利升

多晶硅產能增量較預期少；內地稀土價格走高

方便麵行業醞釀再提價；工程機械行業毛利受壓

長城汽車推新車保銷售；高通脹帶動侈奢品銷售

內銀成期指大戶造淡工具；零售商舖租金有下調壓力

聰明錢減持石油股；華潤電力（００８３６）加力儲能業務

內銀增加房產信貸；平保（０２３１８）保費收入改善

水泥行業毛利將好轉；比亞迪（０１２１１）好事近

中電信（００７２８）５Ｇ用戶穩增；基金加注內銀股

內地紙業加價壓力大；乾散貨航運運費持續高企

京東方精電力爭新能源車商機；中企回Ａ潮有利中金



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

