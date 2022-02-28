《魚缸博客》太平洋航運舊年全年扭虧為盈，目標價睇４﹒５銀！

《魚缸博客》俄烏僵局好似好紓緩番啲，但魚缸今日早段都係沉沉哋，希望事件可以盡快過

去喇！博客今日同大家睇下太平洋航運（０２３４３）。

太平洋航運公布，截至去年１２月３１日止年度淨利８﹒４５億美金，創３４年嚟最佳成績

，而前年同期淨虧損有２﹒０８億美金，即係話公司扭虧為盈。期內，營業額２９﹒７３億美金

，按年升１﹒０２倍；毛利７﹒３９億美金，升１９﹒０５倍，成份成績表極佳。

集團依家有１２１艘小靈便型及超靈便型乾散貨船組成嘅自有船隊，合共營運約２５０艘自

有及租賃貨船。集團話，將致力進一步擴大超靈便型乾散貨船船隊長期策略，並且會用船齡較輕

、較大型及較高效嘅貨船。集團亦提到，預計全球船隊供應緊張同商品需求穩定，將推動今年同

往後嘅乾散貨平均貨運租金持續強勁，可能幫到集團發展。

集團建議派發末期基本股息每股４２港仙，以及額外特別股息每股１８港仙，連埋中期股息

每股１４港仙，全年派息７４港仙，攞嚟收息都唔錯。

睇埋日線圖，股價喺今年１月中成功突可破橫行區，開展上升軌道。近幾日股價整固完後，

今日早段造好，如果可以高收過噚日高位４﹒０６銀（暫時已經破位），估計仲有得繼續上升。

博客建議做中長線部署，目標睇４﹒５銀，如果跌穿３﹒５銀先止蝕離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

