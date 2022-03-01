《魚缸博客》阿爺完善煤價形成機制，電力股好番可吼中國電力

《魚缸博客》俄烏已結束首輪談判，暫時冇結果，睇下局勢嚟緊會唔會好番啲喇。嚟到３月

份第一個交易日，博客比較留意電力股，當中可以吼中國電力（０２３８０）。

早排電力股斷晒電路，都霉咗好一段時間，近期可以話「久旱逢甘露」！事關阿爺發布咗發

關於進一步完善煤炭市場價格形成機制嘅通知，提到會為重點地區煤炭出礦環節中長期交易價格

設定「合理區間」。其中，山西地區熱值５５００千卡煤價合理區間，係每噸３７０－５７０銀

人仔，陝西就係每噸３２０－５２０銀人仔，呢個機制會喺５月起執行。

相信大家都知道，煤炭早排飛漲，主要因為據報印度禁止煤炭出口，令到供應相當緊張，電

力股自然遭殃，導致多間電力公司發盈警。依家阿爺出晒通告，明文規限煤價，電力股借勢「發

電」，近幾日潤電（００８３６）、龍源電力（００９１６）、華能國電（００９０２）、中國

電力等都反彈。

當中，博客留意到中國電力上個禮拜三（２３日）最低見３﹒６８銀，形成一個短期的雙底

形態，之後連升４日，今日早段一度升近２％。依家１０天線逐步升穿２０天線，保力加通道開

始擴闊，ＭＡＣＤ牛差距亦拉開唔少，短期內有力收復之前失地。初步目標睇１月２１號高位

４﹒７８銀，成功突破嘅話可以上望５﹒５銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

