《傳聞共賞》鋁業產能持續受限；耗能管控有利玻璃價格回升

《傳聞共賞》 鋁業產能持續受限；航運連費呈現新一波漲幅

耗能管控有利玻璃價格回升；風機價格出現止跌回穩跡象

英國匯豐就歐美制裁俄發內部通告，被制裁者持過半禁交易

傳北溪２號公司裁掉所有員工，最快本周申請破產



《昔日傳聞》 內銀股成大戶托市工具；資金續流入金礦股

吉利（００１７５）俄羅斯銷售增；基金拋售歐洲銀行股

富衛向聯交所提交上市申請，料集資７８億元

全球化肥價格高企；新水流入國企股

內地乳品消費續增；樓按息有上升壓力

油股獲利盤湧現；綠色電力消費比重穩增

淡友續狙擊科網股；環球股票基金減倉

傳芯片再度提價；歐洲避資資金搶吸Ａ股

工業金屬價格波動；光伏裝機需求回升

信貸放慢不利銀行股；歐美資金班師回朝

避險資金流向新能源股；江銅加力銅加工業務

鋼鐵行業續淘汰產能；金礦股毛利升

多晶硅產能增量較預期少；內地稀土價格走高

方便麵行業醞釀再提價；工程機械行業毛利受壓

長城汽車推新車保銷售；高通脹帶動侈奢品銷售

內銀成期指大戶造淡工具；零售商舖租金有下調壓力

聰明錢減持石油股；華潤電力（００８３６）加力儲能業務



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

