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即市新聞

02/03/2022 11:59

《魚缸博客》汽車之家（２５１８）跌殘，大行唱好宜畀油追落後！

　　《魚缸博客》俄烏打到撼撼聲，以為魚缸低位有支持，點知都ｋｅｅｐ住跌。局勢一壓落嚟
，結果又係支持唔住。橫掂都估佢唔到，不如試下博啲殘股，今日博客就睇吓好殘嘅汽車之家
（０２５１８）。
　　早幾日汽車之家公布全年成績表，全年賺２１﹒４９億人仔，按年少三成七，派末期息每股
１３﹒２５美仙。淨收入７２﹒３７億人仔，少一成六，其中媒體服務收入降至２０億人仔，公
司就話主要因為全球芯片短缺及原材料漲價影響，相應調整廣告預算，導致平均每車企廣告貢獻
收入減少。
　　雖然按年收入賺少咗，但瑞信就預計汽車市場逐步復甦，汽車之家盈利收縮期將會完結，
２０２２年都會跟隨汽車市場翻身，所以將評級由「中性」上調至跑贏大市，升兩蚊目標到６４
銀。
　　睇返價位，汽車之家出完業績後跌到歷史低位，但有大行唱好，「孖屐」都對汽車之家回復
返唔少信心，呢幾日差唔多都係ｋｅｅｐ住買，五日平均主動買沽成率為７５比２５！但早都升
咗唔少，所以都見有缸友先行食胡。博客建議不妨小注跟炒，但要等回落返去廿天線大概５７銀
嚟買就比較好，目標先睇７０銀，再創新低就好走喇！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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