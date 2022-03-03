《傳聞》市場消息稱，烏克蘭局勢嚴峻，帶動地中海航線的油輪運費創出兩年高位，支持中
遠海能（０１１３８）股價繼續向好，昨日（（２日）以３﹒７４元收市，上升０﹒１４元。
紫金礦業（０２８９９）昨日上升４％，以１１﹒８４元收市，技術走勢不俗。據悉紫金礦
業海外銅礦產能增加，受惠國際銅價穩步上揚，可在１１至１１﹒６元水平低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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03/03/2022 09:01
《傳聞》紫金（０２８９９）銅礦產能穩步增長；油輪運費兩年新高
《傳聞》市場消息稱，烏克蘭局勢嚴峻，帶動地中海航線的油輪運費創出兩年高位，支持中
遠海能（０１１３８）股價繼續向好，昨日（（２日）以３﹒７４元收市，上升０﹒１４元。
紫金礦業（０２８９９）昨日上升４％，以１１﹒８４元收市，技術走勢不俗。據悉紫金礦
業海外銅礦產能增加，受惠國際銅價穩步上揚，可在１１至１１﹒６元水平低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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