《魚缸博客》福萊特玻璃６０億人仔項目，突破３６﹒９銀有力再上

《魚缸博客》近排俄烏兩邊打到飛起，鮑老話依家形勢仲唔穩，同大家派定心丸，會支持加

息四分一厘，匯控（００００５）同友邦（０１２９９）等金融同保險股表現好，連埋舊年業績

合符預期嘅創科（００６６９）齊齊撐起個市。今日博客同大家睇下福萊特玻璃（０６８６５）

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福萊特玻璃今日公布，預計斥總投資額約６０億銀人仔，去起６座日熔化量１２００噸嘅光

伏組件玻璃項目，揀咗喺南通市通州灣示範區做兩期建設。一期會先期４座光伏組件玻璃產線同

配套加工生產線，二期就會起埋另外２座，預計點火時間分別喺２０２３年和２０２４年。

集團提到，有關投資係應對光伏組件大尺寸化嘅市場需求，同埋為雙玻組件市場滲透提供產

能。同時，今次建設有利借助大窯爐成本優勢同差異化產品，「搶抓光伏玻璃市場發展機遇」，

進一步提高公司喺光伏玻璃嘅市場份額。集團重申，今次投資完成後，唔會產生新增關聯交易同

埋同業競爭。

博客留意到該股福萊特玻璃賣空金額佔成交金額４１％，但係股價都只係跌１﹒９７％，而

上日大戶主動買沽比率達７３：２７，連埋今日在內，近５日平均大戶主動買沽比率有

６２：３８，睇嚟大戶開始部署。今日再公布埋呢個消息，刺激Ａ股同Ｈ股早段齊漲。依家１０

天線向上行緊，亦見到「破腳穿頭」嘅利好轉向形態，保力加通道開始擴散，短期內如果突破到

１月中旬嘅雙頂位置３﹒９銀水平，有望上試４０﹒８銀。如果跌穿２９銀，就要止蝕離場喇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

