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即市新聞

04/03/2022 09:00

《傳聞共賞》中冶（１６１８）受惠鎳價升；紙漿價升蠶食行業毛利

《傳聞共賞》　　內地港口吞吐量保持增長；中冶（０１６１８）受惠鎳價升
　　　　　　　　水泥業春天到來；紙漿價升蠶食行業毛利

《昔日傳聞》　　小米（０１８１０）拓海外市場；歐資抄底中資科技股
　　　　　　　　紫金（０２８９９）銅礦產能穩步增長；油輪運費兩年新高
　　　　　　　　英國匯豐就歐美制裁俄發內部通告，被制裁者持過半禁交易
　　　　　　　　傳北溪２號公司裁掉所有員工，最快本周申請破產
　　　　　　　　鋁業產能持續受限；航運連費呈現新一波漲幅
　　　　　　　　耗能管控有利玻璃價格回升；風機價格出現止跌回穩跡象
　　　　　　　　內銀股成大戶托市工具；資金續流入金礦股
　　　　　　　　吉利（００１７５）俄羅斯銷售增；基金拋售歐洲銀行股
　　　　　　　　富衛向聯交所提交上市申請，料集資７８億元
　　　　　　　　全球化肥價格高企；新水流入國企股
　　　　　　　　內地乳品消費續增；樓按息有上升壓力
　　　　　　　　油股獲利盤湧現；綠色電力消費比重穩增
　　　　　　　　淡友續狙擊科網股；環球股票基金減倉
　　　　　　　　傳芯片再度提價；歐洲避資資金搶吸Ａ股
　　　　　　　　工業金屬價格波動；光伏裝機需求回升
　　　　　　　　信貸放慢不利銀行股；歐美資金班師回朝
　　　　　　　　避險資金流向新能源股；江銅加力銅加工業務
　　　　　　　　鋼鐵行業續淘汰產能；金礦股毛利升

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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