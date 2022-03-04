《傳聞》微醫研ＳＰＡＣ上市，去年申港招股遇阻

《傳聞》市場消息指，網上醫療平台微醫，正探索以特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）方式來
港上市。
消息指，騰訊（００７００）有份持股的微醫，去年４月申請赴港上市受阻後，正大量裁員
，並正探索改以ＳＰＡＣ方式上市。消息又指，是次改革旨在將公司重新定位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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