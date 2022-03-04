《魚缸博客》創科業績符合市場預期，可待回至１３１元吸納

《魚缸博客》俄烏兩國談判唔太順利，魚缸一開波已經跌近６００點，走勢都仲係比較弱。

今日博客同大家睇下創科（００６６９）。

創科噚日（３日）放咗榜，舊年盈利按年升３７﹒２％到１１億美金。收入按年亦升

３４﹒６％到１３２億美金，過去２年的銷售額增長７２﹒２％，全部符合市場預期。集團解釋

，主要因為加大戰略投資喺嶄新產品、生產力提升、地域拓展同物流，以及駐店營銷等。期內，

毛利率連續１３年擴闊，按年升０﹒５個百分點到３８﹒８％，睇得出集團產品競爭力依然強勁

。創科管理層話，對公司前景保持積極取態，亦預料集團２０２４年收入將突破２００億美金。

大行又點睇呢份成績表呢？瑞銀就話，創科預期２０２２年業績都會好過市場預期，毛利率

亦會持續擴張，降低投資者對公司需求同毛利率壓力嘅擔憂。大和就考慮到地緣政治逆風同通脹

等因素，下調創科２０２２至２０２３年每股盈利預測４－８％，但重申創科仍然係行業首選。

睇日線圖，創科自舊年１２月初開始由高位１７３銀回落，形成咗條下降軌，直至今年２月

初回升到１３８銀，跟住開始喺保力通道中間橫行。噚日受放榜消息刺激，股價升９﹒０５％，

今日就可能因應市況有所回調。創科預期市盈率約為２３﹒９３倍，同以往比較屬偏低水平，而

末期息每股派１銀，全年派１﹒８５銀，按年增加３７％，亦可以納入為一隻唔錯嘅收息股。博

客認為可以做中長線部署，回調到１３１銀吸納，目標睇１６５銀，跌穿１２０銀先至離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

