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即市新聞

08/03/2022 12:03

《魚缸博客》油價衝到１４年前高位，三桶油唔升反跌點部署？

　　《魚缸博客》雖然俄烏第３輪談判仲未傾掂數，不過魚缸今朝無再跌到倒水咁倒，好淡友似
乎喺兩萬一附近打緊交，邊一邊最後打贏都仲係未知知數。
　　至於花旗嗰邊就繼續冧，科技股全部舉晒白旗，反而油價就因為對俄佬嘅制裁而急升，衝到
上２００８年以嚟高位，認真唔講得笑。三桶油今朝高開，之後竟然跌番落去，中石油
（００８５７）同中海油（００８８３）一度跌超過３％，到底搞邊科呢？資金流向或者話到畀
大家咩事！
　　噚日（７日）中石油同中海油都高開高收，但臨尾升幅明顯收窄。睇番資金流向，噚日中石
油大戶主動買沽比率只有４４：５６，今日更加進一步減到４１：５９。至於中海油，噚日大戶
主動買沽比率亦只有４２：５８，今日雖然有４７：５３，但係主動買入比率依然少過一半。另
外，中石油同中海油噚日嘅賣空金額升咗，中海油嘅賣空金額更加比前日（６日）升１億銀，佔
成交金額都增加近２％到５％。
　　睇埋日線圖，中石油噚日最高升到４﹒４９銀，但最後出現十字星，而９天ＲＳＩ去到
７２﹒１２，同超買區非常接近。中海油嘅９天ＲＳＩ亦去到７０﹒６５，呢兩桶油今日高開後
轉跌，或者反映大戶見佢哋升到咁上下，暫時離場食胡。
　　之不過，技術走勢嚟睇，中石油同中海油仍然處於上升軌道，始終依家俄烏兩邊仲未傾掂停
火，短期油價仲可以借勢上升，呢兩桶油整固完後可能會反彈。博客認為中石油可以等到２０天
線附近４﹒２銀吸納，而中海油就可以喺１０﹒１銀部署。博客無乜點提隻中石化
（００３８６），係因為佢屬於下游業務，開採成本不斷上升，走勢亦跑輸另外兩桶油，可能要
等番３﹒６銀先再部署。
　　最後博客喺到戴番個頭盔先，始終油價波動非常大，大家炒油股宜做短線部署，亦要留意俄
烏兩國嘅事態發展改變策略呀！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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