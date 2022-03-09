《傳聞共賞》期指淡友逐步平倉；成本上升衝擊啤酒股

《傳聞共賞》 期指淡友逐步平倉；基金贖回壓力增

大戶收割資源股；成本上升衝擊啤酒股



《昔日傳聞》 股市斬倉盤湧現短期勢超賣反彈；北水逐步換馬

龍源電力拓展新能源項目；國際鎳價漲勢未止

汽車芯片供應緊張持續；基金減持歐美銀行股

家電行業成本續升；金蝶（００２６８）力爭國企大客戶

傳美國未來幾個月將對華戰略產業啟動新３０１調查

內地港口吞吐量保持增長；中冶（０１６１８）受惠鎳價升

水泥業春天到來；紙漿價升蠶食行業毛利

小米（０１８１０）拓海外市場；歐資抄底中資科技股

紫金（０２８９９）銅礦產能穩步增長；油輪運費兩年新高

英國匯豐就歐美制裁俄發內部通告，被制裁者持過半禁交易

傳北溪２號公司裁掉所有員工，最快本周申請破產

鋁業產能持續受限；航運連費呈現新一波漲幅

耗能管控有利玻璃價格回升；風機價格出現止跌回穩跡象

內銀股成大戶托市工具；資金續流入金礦股

吉利（００１７５）俄羅斯銷售增；基金拋售歐洲銀行股

富衛向聯交所提交上市申請，料集資７８億元

全球化肥價格高企；新水流入國企股

內地乳品消費續增；樓按息有上升壓力



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

