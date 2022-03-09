《魚缸博客》戰事疫情齊夾擊，可揀買領展收息！

《魚缸博客》魚缸繼續頹勢，呢句話都唔知講咗幾多日。無計喇，俄烏局勢仲係膠著，本港

疫情亦未有緩和。依家情況實在太多不明朗因素，博客覺得大家可以揀領展（００８２３）收息

！

截至２０２１年９月３０日為止嘅半年，領展喺香港零售物業組合出租率進一步提高到

９７﹒５％，創歷史新高。本港平均續租租金調整率升到３﹒４％；平均租金ｋｅｅｐ住喺每平

方呎６２﹒４銀水平。隨住疫情加劇，市民都會喺自己住嘅區域附近買嘢，即使依家規定入商場

要出示有效嘅疫苗通行證，但疫苗接種率逐步提高，對有唔少民生商場嘅領展嚟講，影響應該唔

會太大。

領展唔止喺香港有業務，集團都不斷擴張海外物業組合。好似上個月，集團就同國際房地產

投資集團ＯｘｆｏｒｄＰｒｏｐｅｒｔｉｅｓ籌組合資公司，投資喺澳洲悉尼同墨爾本各自核心

商業區嘅５個商廈物業。領展佔合資公司近五成權益，有關物業估值１１﹒３１億澳紙，平均出

租率９２﹒６％。

睇番日線圖，股價由今年２月初開始形成一條下降軌，直至前日跌到低位５９﹒７５銀後反

彈。依家股價企穩喺１０天線上，ＭＡＣＤ熊差距逐步收窄，短期走勢應該會好番啲。現價計，

預測股息率約５厘，派息都算穩定，加埋集團嘅財務健康，博客覺得領展可以做中線部署，現價

可以買入，目標睇今年１月初嘅高位７０銀，跌穿５９銀就止蝕離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

