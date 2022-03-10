《魚缸博客》信義光能連升多日，１５﹒４銀可能有阻力！

《魚缸博客》俄佬噚日（９日）無再喺基輔等地開火，而俄烏外長都準備傾停火嘅事，缸民

都ｒｅｌａｘ番啲，魚缸一開波就升超過３００點，早段不斷喺兩萬一附近上上落落。博客留意

到隻信義光能（００９６８）連升幾日，今朝一度升超過５％。

早排信義系嘅兄弟姊姊齊齊放榜，當中信義光能截至２０２１年１２月底為止年度，純利

４９﹒２４億銀，按年多咗７﹒９７％。期內，收益按年增加３０﹒４４％到１６０﹒６５億銀

，毛利亦按年增加１４﹒６６％到７５﹒４８億銀。信義光能ＣＥＯ李友情就預計，２０２２財

年資本開支會加到７０億銀，比２０２１財年嘅４９﹒３８億銀多２０﹒６２億銀。佢又話，今

年整體電力生產規模相對較好，長遠嚟講睇好光伏玻璃回報。

放榜完之後，信義光能都有大行嘅祝福。大摩話，太陽能玻璃價格進一步下跌空間有限，加

上穩定銷量增長，將確保信義光能喺今年有穩健盈利，呼籲增持信義光能，目標價１６﹒６銀。

呢隻９６８近排股價表現咁好，當然有大戶支持喇。睇番成交額，近５日平均有高達

６﹒８８億銀嘅成交額，當中有４２０２萬資金淨流入。近５日主動買沽比率已經有５４：４６

，大戶主動買沽比率去到６３：３７，淨係今日目前為止，大戶主動買沽比率達七三比。

睇埋日線圖，股價喺今個月初放榜後連跌２日，但喺上星期四（３日）同星期五（４日）跌

到去保力加通道底部後，跌勢已經喘定，之後幾日開始修復前失。不過，要留意股價喺舊年１２

月中旬兩度挑戰１５﹒４銀都唔成功，距離現價唔差太遠，有貨朋友可能要睇位食一食胡先！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

