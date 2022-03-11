《魚缸博客》中遠海控舊年純利升８倍，守住１００天線非常重要！

《魚缸博客》疫情係咁爆，俄烏未傾掂，魚缸又冧過！今日仲有５隻中概股列入做「預定摘

牌名單」，全部都曾經跌超過一成。另外，美國通脹再創４０年嚟新高，聯儲局差唔多就議息，

會唔會仲加２５點子咁穩陣呢？魚缸面對多重夾擊，呢個３月真係「精彩」囉……

今日博客同大家睇下中遠海控（０１９１９）。公司啱啱放榜，舊年全年純利８９３億銀人

仔，增長７﹒９９倍，營業總收入約３３３６﹒９４億銀人仔，增長９４﹒８５％。

公司舊年預計集裝箱航運業務貨運量約２６９１﹒２萬標準箱，增長約２﹒１５％。截至舊

年尾，預計母公司資產負債表未分配利潤約２７７﹒８億銀人仔，為實施舊年年度現金分紅奠定

基礎。

依家俄烏問題仲未有曙光，駛去烏克蘭嘅商業航運未開番，國際航運價格一度飆升。反映運

價走勢的波羅的海乾散貨指數顯示，波羅的海同黑海地區運費曾增加超過１０萬美金，去到

２００８年嚟最高水平。就算唔炒俄烏問題，如果「孖屐」嚟緊憧憬疫後經濟復甦，對航運股都

會有利，中遠海控當然要留意喇。

日線圖嚟講，中遠海控股價喺舊年１２月開始回升，之後一直處於橫行格局，今個月初最高

衝到１７﹒２８銀，但連續幾日回落。今日放榜成績唔錯，但刺激唔到股價上升，可能因應成個

魚缸環境實在太差。走勢嚟講，短期內守得住１００天線１３﹒４銀附近非常緊要，因為嗰到係

今年１月到依家嘅支持位，失守嘅話就可以喺１２銀重部部署，上望目標１７﹒２銀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

