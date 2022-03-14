  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/03/2022 11:59

《魚缸博客》長實１２４億賣倫敦物業，短期有力收復到５４銀

　　《魚缸博客》魚缸卒之都守唔住兩萬點，有８隻藍籌曾經跌超過一成！俄烏困局未見曙光，
呢個禮拜花旗又開始議息，再加埋疫情升級嘅憂慮，魚缸嚟緊走勢實在不容樂觀喇！
　　今日博客同大家睇下隻長實（０１１１３）。集團公布以總代價約１２﹒０９億鎊（約
１２３﹒８２億港紙），賣走英國倫敦「５　Ｂｒｏａｄｇａｔｅ」大廈內多個商業、辦公單位
同停車位，預期收益約１﹒０８億鎊（約１１﹒０６億港紙）。呢幢５　Ｂｒｏａｄｇａｔｅ物
業喺２０１８年６月，畀長實以１０億鎊買入，投資三年半以嚟嘅總回報約４８億港紙，即係有
４５％嘅投資回報。
　　負責今次交易嘅長實執行委員會成員馬勵志就話，集團負債比率低，現金充裕，賣出５　
Ｂｒｏａｄｇａｔｅ後嘅負債比率會進一步下降。佢又話，集團嚟緊會繼續喺唔同地區，物色更
多新投資機會，講到全世界都係集團嘅潛在市場。
　　呢單交易一出，長實今日股價高開１％，只不過魚缸市況實在太差，之後跌番轉頭，但係股
價跌幅唔算好大。日線圖到睇，股價由今年１月尾高位５３﹒９５銀開始回落，但跌到今個月初
低位４７﹒５５銀之後回升，並且開展一個上升軌，ＭＡＣＤ牛差距都開始擴闊。喺依家呢個較
動盪嘅環境之下，防守性較強嘅長實係個唔錯嘅選擇，短期有力收復到５４銀水平，如果跌穿
４７銀可以溝貨，再跌穿４４銀就止蝕離場！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/03/2022
港股穿兩萬 五大見底指標着燈未？溫傑：中概股有反彈要止蝕（有片）
生財有道14/03/2022
【名嘴發財高息股】林家亨：中移動(00941)幾錢上車？雅居樂(03383)宜買入收息？（有片）
大行報告14/03/2022
【大行炒D乜】五行齊削京東物流目標價　麥格理最狠
開市Good Morning14/03/2022
溫傑：港股未見底　中移動46元宜作中長線部署
財經熱話14/03/2022
【虛幣世界】加密貨幣於低位浮沉，比特幣於三萬八關口上落
財經熱話14/03/2022
【陶觀天下】油價急速上揚　聯儲溫和出手
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金