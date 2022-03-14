《魚缸博客》長實１２４億賣倫敦物業，短期有力收復到５４銀

《魚缸博客》魚缸卒之都守唔住兩萬點，有８隻藍籌曾經跌超過一成！俄烏困局未見曙光，

呢個禮拜花旗又開始議息，再加埋疫情升級嘅憂慮，魚缸嚟緊走勢實在不容樂觀喇！

今日博客同大家睇下隻長實（０１１１３）。集團公布以總代價約１２﹒０９億鎊（約

１２３﹒８２億港紙），賣走英國倫敦「５ Ｂｒｏａｄｇａｔｅ」大廈內多個商業、辦公單位

同停車位，預期收益約１﹒０８億鎊（約１１﹒０６億港紙）。呢幢５ Ｂｒｏａｄｇａｔｅ物

業喺２０１８年６月，畀長實以１０億鎊買入，投資三年半以嚟嘅總回報約４８億港紙，即係有

４５％嘅投資回報。

負責今次交易嘅長實執行委員會成員馬勵志就話，集團負債比率低，現金充裕，賣出５

Ｂｒｏａｄｇａｔｅ後嘅負債比率會進一步下降。佢又話，集團嚟緊會繼續喺唔同地區，物色更

多新投資機會，講到全世界都係集團嘅潛在市場。

呢單交易一出，長實今日股價高開１％，只不過魚缸市況實在太差，之後跌番轉頭，但係股

價跌幅唔算好大。日線圖到睇，股價由今年１月尾高位５３﹒９５銀開始回落，但跌到今個月初

低位４７﹒５５銀之後回升，並且開展一個上升軌，ＭＡＣＤ牛差距都開始擴闊。喺依家呢個較

動盪嘅環境之下，防守性較強嘅長實係個唔錯嘅選擇，短期有力收復到５４銀水平，如果跌穿

４７銀可以溝貨，再跌穿４４銀就止蝕離場！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

